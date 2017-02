Municípios do Oeste e Meio-Oeste lideram lista dos que mais recuperaram a Mata Atlântica em SC

Meio ambiente 06/02/2017 | 16h36 Atualizada em

Dos 10 municípios que mais contribuíram para a regeneração da Mata Atlântica em Santa Catarina nos últimos 30 anos, oito são do Oeste e do Meio-Oeste catarinense. Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Concórdia foi o município que apresentou mais áreas regeneradas no período avaliado, num total de 971 hectares, seguido da de Campos Novos (711 hectares), Lebon Régis (642 hectares), Dionísio Cerqueira (538 hectares) e Tangará (458 hectares).

Completam a lista os municípios de Chapecó, Irani, Herval d'Oeste, Itaiópolis e Caçador. Juntos, as 10 cidades recuperaram uma área superior ao território de Balneário Camboriú, no Litoral Norte catarinense. Os dados fazem parte do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, que monitora a distribuição espacial do bioma, e foram divulgados nesta segunda-feira.

O estudo identificou a regeneração de 24.964 hectares, ou o equivalente a 249,64 quilômetros quadrados, entre 1985 e 2015, em Santa Catarina. A área é equivalente a um pouco menos do que todo o território de Ilhota, no Vale do Itajaí e pouco mais da metade da Ilha de Santa Catarina.

O estudo analisa principalmente a regeneração sobre formações florestais que se apresentam em estágio inicial de vegetação nativa, ou áreas usadas anteriormente para pastagem e que hoje estão em estágio avançado de regeneração.

O processo se deve tanto a causas naturais, quanto induzidas por meio do plantio de mudas de árvores nativas. A Mata Atlântica cobria originalmente 100% da área de Santa Catarina – pouco mais de 9,57 milhões de hectares. Hoje, restam apenas 2.212.225 milhões de hectares do bioma – 23,1% do total.

Foto: Reprodução / SOS Mata Atlântica e Inpe

Dos 295 municípios catarinenses, todos têm ocorrência da Mata Atlântica. Nos últimos 30 anos, houve uma redução de 83% do desmatamento do bioma. Segundo a diretora-executiva da Fundação SOS Mata Atlântica, Marcia Hirota, sete dos 17 Estados da Mata Atlântica já apresentam nível de desmatamento zero. Santa Catarina é um Estado que desde 2010 vem reduzindo as taxas de desmatamento.

– Agora, o desafio é preservar o que resta e recuperar e restaurar as florestas nativas que perdemos. Embora o levantamento atual não assinale as causas da regeneração, ou seja, se ocorreu de forma natural ou se decorre de iniciativas de restauração florestal, é um bom indicativo de que estamos no caminho certo – afirma Marcia.

Leia também:

Escavações na Serra revelam detalhes da vida dos Proto-Jê, um povo que habitava Santa Catarina há mil anos



Santa Catarina lidera preservação proporcional da Mata Atlântica no Brasil em três décadas

As ameaças e riquezas do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, fonte de água da Grande Florianópolis



s -->