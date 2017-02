Mulheres têm celulares furtados em casa noturna de Florianópolis

Segurança 11/02/2017 | 14h41 Atualizada em

O 4ª Batalhão da Polícia Militar (PM) de Florianópolis atendeu uma ocorrência de assalto dentro de uma casa noturna na madrugada deste sábado. Pelo menos dez mulheres registraram Boletim de Ocorrência pelo furto de celulares, bolsas, dinheiro e documentos. Segundo o depoimento de uma das vítimas, a administração do local também foi informada, mas não prestou auxilio.

A estudante de direito Helena Leindecker, de 21 anos, contou que assim que sentiu falta do celular e percebeu a bolsa aberta foi conversar com os seguranças da Fields Floripa.

— Eles me falaram que não podiam fazer nada. Disseram que não podiam revistar ninguém e que só avisariam a todos os seguranças para ficarem atentos. Só isso — contou.

No momento em que iria sair da festa para acionar a polícia, foi barrada por um dos funcionários que exigiu o pagamento da comanda, também extraviada, antes de a jovem deixar o local.

— Era uma emergência. Sofri constrangimento neste momento e fui procurar o chefe de segurança, que depois permitiu minha saída.



Minutos depois, quando conseguiu liberação pelo chefe da segurança, Helena encontrou outras nove mulheres na mesma situação. Todos os crimes teriam acontecido em menos de uma hora.

— Telefonei para a PM e nesse meio tempo já apareceram mais duas meninas na mesma situação. Aí foram chegando mais meninas, uma atrás da outra.

Por nota, a assessoria de imprensa da casa afirmou que também chamou a polícia e que "a gerência da casa acompanhou todo o procedimento e continua atenta para que casos assim não se repitam".

Helena pretende procurar o Procon e entrar com uma ação de indenização por danos morais e materiais.

Confira na íntegra a nota oficial da empresa:

"Na última sexta-feira ocorreu um caso atípico na Fields. Alguns clientes identificaram que foram furtados ao perceber o sumiço de seus celulares. Imediatamente a gerência da casa acionou a Delegacia de Florianópolis e uma viatura foi no local investigar e realizar o B.O no próprio estabelecimento. A gerência da casa acompanhou todo o procedimento e continua atenta para que casos assim não se repitam".



Confira alguns cuidados com a segurança em festas:



- Falar ao celular chama atenção. Evite. Prefira estar em grupo.

- Evite joias que chamem atenção.



- Se possível, não leve bolsa. Se levar, não deixe atravessada, virada para trás. Prefira as pequenas e, se for de alça, use sempre virada para a frente.

- Leve o necessário e separe o dinheiro. Use os bolsos da frente.

- Carregue apenas o que for usar e evite levar carteira.

Fonte: Polícia Civil

