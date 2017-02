Mulheres são presas no Sul de SC após furtarem lojas da Grande Florianópolis

Em Araranguá 13/02/2017 | 11h41 Atualizada em

Duas mulheres, de 36 e 34 anos, foram presas na tarde de ontem na BR-101, em Araranguá, no Sul catarinense, após furtarem diversas lojas na Grande Florianópolis. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que elas estavam, um Gol com placas do Rio Grande do Sul, foi abordado em um posto policial após a denúncia de uma das lojas assaltadas. Dentro do veículo foram encontrados 708 itens como bolsas, mochilas, calçados, roupas, brinquedos e produtos de higiene. Somados, os objetos furtados valem R$ 40.252,59.

De acordo com o inspetor da PRF, Adriano Fiamoncini, ainda não se sabe quantas lojas as duas mulheres passaram durante o domingo. No entanto, por conta do volume de objetos, se presume que a dupla percorreu algumas lojas da cidade. Os endereços dos locais furados não foram divulgados.

— Elas passaram o domingo no shoppings da cidade. A gente não sabe também como elas conseguiram furtar tanta coisas em tão pouco tempo. Isso tudo vai ser dito à Polícia Civil.

Foto: PRF / Divulgação

No momento da abordagem nenhuma das mulheres detalhou a ação. Conforme o inspetor, elas só informaram que pretendiam voltar para Canoas (RS), onde têm endereço fixo. Após a prisão e apreensão, as mulheres e os produtos foram levados para a delegacia de Araranguá, onde ficam à disposição da justiça.

