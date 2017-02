Motorista de 45 anos morre em acidente de trânsito no Garcia, em Blumenau

Fatal 05/02/2017 | 15h33

Um acidente na madrugada deste domingo envolvendo um Peugeot e um Santana, ambos com placas de Blumenau, causou a morte de um motorista de 45 anos. A colisão frontal entre os carros aconteceu por volta das 2h na Rua Amazonas, no Garcia. Segundo o Corpo de Bombeiros de Blumenau, o condutor do Peugeot, Pedro Bauer, estava inconsciente e apresentava contusões nos membros inferiores, corte no braço esquerdo e ferimentos no rosto após o acidente.



Ele foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao hospital com a ajuda da equipe do Samu, mas não resistiu aos ferimentos causados no impacto e morreu durante o atendimento médico.



Leia também

:: Notícias sobre Blumenau e região em santa.com.br

:: Morre motociclista que se acidentou na Rua 2 de Setembro, em Blumenau



De acordo com a Guarda de Trânsito, assim que os agentes chegaram ao local da batida o motorista do Santana, de 27 anos, que apresentava escoriações no rosto, foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,46 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Ele teve o veículo e a CNH recolhidos e foi encaminhado até a Central de Polícia de Blumenau após atendimento.



:: Motorista bate em caminhão parado e passageira morre em Itapema

Esta é a segunda morte registrada em menos de uma semana nas ruas de Blumenau. Na noite de quinta-feira o adolescente de 17 anos que sofreu um acidente de moto horas antes, na Rua 2 de Setembro, em Blumenau, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.



O motociclista estava fugindo da Polícia Militar quando furou o sinal vermelho e atingiu um Lifan X60 Talent. Ele teve ferimentos graves no rosto, braços e pernas e foi encaminhado em estado gravíssimo ao Hospital Santa Isabel. O capacete, segundo a Guarda de Trânsito, chegou a sair da cabeça da vítima.