Motociclista morre em acidente na BR-282, no Oeste de SC

Trânsito 13/02/2017 | 07h29 Atualizada em

Um homem de 31 anos morreu na tarde do último domingo em Saudades, no Oeste catarinense. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da motocicleta saiu da pista e colidiu contra a grande de proteção fixada às margens da rodovia. O homem, que estava sozinho no veículo, morreu na hora. O acidente ocorreu no km 509,5, por volta das 16h.

De acordo com informações do site G1, a vítima estava com uma câmera acoplada no capacete. As imagens deverão auxiliar na investigação e mostrar a causa do acidente. O Instituto Geral de Perícias (IGP) esteve no local e recolheu o corpo.

Leia mais notícias:

Fissura causa interdição da BR-101, no Norte de Santa Catarina

Detran-SC libera consulta online de histórico de multas dos últimos cinco anos