Moscovici viaja à Grécia para tentar desbloquear plano de ajuda

Bruxelas 13/02/2017 | 16h24

O comissário europeu de Assuntos Econômicos, Pierre Moscovici, anunciou nesta segunda-feira que viajará nesta terça-feira a Atenas para conversar com o primeiro-ministro grego Alexis Tsipras, na tentativa de desbloquear o atual plano de resgate.

"Estão havendo reuniões intensas e eu mesmo viajarei na terça-feira a Atenas, onde me reunirei com Tsipras e com o ministro das Finanças", Euclides Tsakalotos, disse em coletiva de imprensa Moscovici.

Após seis anos de resgates financeiros concedidos em troca de duras reformas, a Grécia registra o maior número de desempregados da zona do euro e sua dívida chega a 176,9% do PIB, em 311 bilhões de euros.

Seus principais credores, os países da zona do euro e o Fundo Monetário Internacional (FMI), não chegam a um acordo sobre a dívida e os objetivos econômicos gregos, paralisando qualquer nova parcela de ajuda.

Para participar no terceiro plano, a instituição com sede em Washington pede aos europeus um perdão substancial da dívida grega, mas a Alemanha se opõe, exigindo que a Grécia aprofunde as reformas com aumento de impostos e corte das aposentadorias.

No sábado, o primeiro-ministro grego subiu o tom, pedindo que "não brinquem com fogo". De acordo com a imprensa grega, Tsipras estaria disposto a aceitar parcialmente algumas das demandas dos credores, em troca de contrapartidas.

