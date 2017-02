Morre homem de 59 anos baleado na madrugada de quinta-feira em Blumenau

Crime 17/02/2017 | 14h16

O homem de 59 anos baleado na madrugada de quinta-feira no bairro Fidélis, em Blumenau, não sobreviveu aos quatro tiros e morreu no Hospital Santa Isabel. Gil Fernandes de Lima foi atingido por um tiro no abdômen, um no pescoço, um na mandíbula e outro na mão.



Durante a quinta-feira, o morador de Blumenau havia passado por procedimentos cirúrgicos e respirava com o auxílio de aparelhos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O morador de Blumenau foi baleado pouco depois da meia-noite de quinta-feira na Rua André Davi Mees Simão. O corpo de Lima será sepultado na tarde desta sexta-feira, às 16h, no Cemitério São José, em Blumenau.



