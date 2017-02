Morre a presidente do Comitê do Prêmio Nobel da Paz

Oslo 20/02/2017 | 10h06

A presidente do Comitê Nobel noruguês que todos os anos entrega o Prêmio Nobel da Paz, Kaci Kullmann Five, morreu no domingo aos 65 anos.

Kullmann Five padecia de um câncer de mama desde 2014.

Nascida em 1951, em Oslo, foi deputada (1981-1997), presidente do Partido Conservador (1991-1994) e ministra (1989-1990) e depois fez carreira no setor privado. Entrou para o Comitê Nobel em 2003.

Em março de 2015 substituiu na presidência do comitê o ex-primeiro-ministro Thorbjørn Jagland e foi designada pela revista Forbes como uma das mulheres mais influentes do mundo.

A primeira-ministra norueguesa, Erna Solberg, elogiou a memória "de uma pessoa forte e carinhosa, um exemplo para muitas jovens mulheres".

* AFP