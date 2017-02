Ministro Gilberto Kassab estará em Florianópolis na sexta-feira

Moacir Pereira 15/02/2017 | 09h00 Atualizada em

O ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, estará nesta sexta-feira em Florianópolis a convite do presidente da Acaert, Marcelo Petrelli. Vai falar no Teatro Pedro Ivo Campos, às 11h, sobre o mutirão de migração das emissoras de rádio AM para FM. Será o primeiro mutirão de uma série em todo o Brasil. Das 100 emissoras AM que pediram mudança de canal, 20 já foram autorizadas a migrar para FM e outras 15 deverão receber o benefício na visita do ministro.



Alemanha

O embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel, esteve com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Silvio Dreveck (PP), tratando do incremento das relações culturais e econômicas com seu país. Apaixonado por história e política econômica, Dreveck encontrou no diplomata um interlocutor interessado nos fatos econômicos e históricos mais importantes de Santa Catarina.

FGTS

Caixa Econômica Federal inicia nesta quarta-feira todo o processo de liberação das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Em Santa Catarina poderão ser beneficiados 1.685.000 trabalhadores. Eles terão direito a retirar cerca de R$ 2,19 bilhões. O benefício foi autorizado por medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer. Vai esquentar a economia catarinense e brasileira.

Julgamentos

Pleno do Tribunal de Justiça deverá concluir nesta quarta dois julgamentos: um sobre denúncia do Ministério Público estadual contra o ex-governador Leonel Pavan, e outro sobre a taxa de pedágio em Bombinhas. A escolha de oito novos desembargadores na classe de magistrados, de um do Ministério Púbico e um da OAB-SC já está marcada para sessão extra na próxima sexta-feira.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



O promotor do MP determina que Sintrasem e Prefeitura cheguem a um acordo em 48 horas



Miriam Leitão estará em SC no próximo mês



Mulher morre após buscar atendimento em posto de saúde, fechado por conta de greve