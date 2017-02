Milhares são forçados a deixar suas casas por inundações na Califórnia

Los Angeles 22/02/2017 | 19h31

Milhares de pessoas foram obrigadas a evacuar suas casas nesta quarta-feira (22), na cidade americana de San Jose, norte da Califórnia, devido às fortes chuvas que provocaram inundações em vários bairros e forçaram o fechamento da principal autoestrada.

As autoridades disseram que as inundações, as piores em 100 anos, foram provocadas pelas fortes chuvas que causaram a cheia do rio Coyote, que corre ao longo do Vale do Silício.

A área evacuada cobre uma ampla faixa da terceira maior cidade do estado, com cerca de um milhão de habitantes.

Cerca de 14.000 pessoas vivem na zona ameaçada pelas inundações, e mais de 200 foram resgatadas em botes infláveis por bombeiros na terça-feira (21).

Essa inundação atingiu "um nível recorde", disse Roger Gas, do Serviço Nacional do Tempo, citado pelo jornal Los Angeles Times.

As equipes de resgate levaram os afetados para abrigos instalados em escolas e centros comunitários.

Em uma coletiva de imprensa na terça-feira, o prefeito de San Jose, Sam Liccardo, reconheceu que as autoridades não previram a magnitude do desastre e garantiu que se agirá com rapidez para ordenar a evacuação.

jz/jm/lp/tm/db/tt