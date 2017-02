México: renegociação do Nafta pedida por Trump deve começar em maio

México 01/02/2017 | 18h49

O México estima que a renegociação do Tratado de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês) pedida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começará em maio e, para isso, realizará um processo de consultas com empresários e com outros setores envolvidos.

"(As negociações) estariam começando no início de maio e, claramente, para esse momento, devemos construir pontes fundamentais - digamos -, o plano de voo para ter pistas de pouso seguras", disse o ministro mexicano da Economia, Ildefonso Guajardo, à rede Televisa.

Um comunicado conjunto do Ministério da Economia e da Chancelaria aponta que o governo mexicano implementará um processo de consultas "de maneira simultânea" às que serão feitas por Trump internamente, mas não apresentou datas.

"Será iniciado um processo formal de consultas com o setor privado e com outros atores relevantes por um período de 90 dias, que continuará de maneira permanente uma vez que comece a negociação, para fixar os parâmetros que guiarão a revisão e o aprofundamento do Nafta", indica o comunicado.

