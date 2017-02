México e a União Europeia querem acelerar acordo comercial

Livre comércio 01/02/2017 | 12h41 Atualizada em

México e União Europeia concordaram, nesta quarta-feira, em acelerar as negociações sobre a modernização do acordo comercial vigente entre as partes. O anúncio ocorre em um momento de tensão política e comercial entre o país latino-americano e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Juntos, temos visto com preocupação o atual crescimento do protecionismo em todo o mundo", disseram em um comunicado conjunto o secretário mexicano da Economia, Ildefonso Guajardo, e a comissária europeia do Comércio, Cecilia Malmström.

"Agora que estamos em um estágio avançado de nosso trabalho conjunto para aprofundar o comércio entre as partes, vamos acelerar o ritmo das negociações", acrescentaram.

No final de maio, as autoridades europeias e mexicanas iniciaram as negociações para modernizar o acordo de livre comércio em vigor desde julho de 2000, apesar de a posição do México ter mudado "nas últimas duas semanas" em vista de uma conclusão "mais rápida", segundou uma autoridade europeia.

— Isto se deve à política interna. (O México) precisa refletir, saber que pode chegar a acordos com outros parceiros — acrescentou esta fonte.

Trump, que anunciou a construção de um muro entre os Estados Unidos e o México, ameaçou durante a campanha eleitoral abandonar o tratado comercial vigente desde 1994 entre os dois países e Canadá (Nafta), considerando que os mexicanos eram os únicos beneficiários da aliança.

Favorável à renegociação do tratado, o México busca aprofundar as relações com outros parceiros comerciais em várias regiões do mundo, como o bloco europeu. A decisão de acelerar o acordo com a UE "coincide com as instruções do presidente Enrique Peña Nieto, no sentido de fortalecer a presença do México no mundo", apontou o governo mexicano em um comunicado.

Entre 2005 e 2015, o comércio no espaço de livre comércio de 625 milhões de habitantes ultrapassou 26 bilhões de euros, segundo dados da Comissão Europeia.

As próximas rodadas de negociação devem acontecer em Bruxelas, de 3 a 7 de abril, e no México, de 26 a 29 de junho. Entre ambas as partes, Malmström viajará ao país latino-americano para avaliar o avanço das negociações a fim de concluí-las "em 2017", segundo o governo mexicano.