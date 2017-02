Melania Trump reitera processo contra jornal que a identificou como ex-prostituta

Washington 07/02/2017 | 16h50

Melania Trump, esposa do presidente dos Estados Unidos, voltou a apresentar uma demanda judicial, dessa vez em Nova York, contra um jornal que alegou que nos anos 90 teria sido prostituta de luxo ("escort girl"), declararam nesta terça-feira (7) fontes próximas.

Melania Trump, ex-modelo de origem eslovena, exige 150 milhões de dólares de indenização por danos morais à empresa Mail Media, que publica o Daily Mail Online.

Incomodada com essas denúncias "maliciosas e prejudiciais", publicadas durante a campanha presidencial, a primeira-dama tinha apresentado inicialmente, no dia 1º de setembro de 2016, uma demanda ao tribunal de Maryland. Os processados por difamação eram o Daily Mail e Webster Tarpley, autor de um blog nesse estado leste do país.

O processo contra o Daily Mail acabou sendo recusado por razões de competência geográfica. O advogado de Melania Trump recorreu então a um tribunal em Nova York.

O processo contra Webster Tarpley, por sua vez, prosseguiu e terminou com uma vitória da primeira dama, por meio de acordo negociado entre as partes, contou nesta terça à AFP o advogado de Melania.

Tarpley aceitou pagar a Melania Trump uma "quantia significativa" por ter divulgado falsamente um passado de "escort-girl" da atual esposa do presidente, ressaltou Charles Harder, sem revelar a quantia acordada.

Melania Trump é a terceira esposa do milionário empresário, e mãe de seu filho Barron, que é criado em um triplex na Trump Tower, em Nova York.

