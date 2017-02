Médico é nomeado primeiro-ministro do Haiti

Porto Príncipe 23/02/2017 | 06h23

O médico Jack Guy Lafontant, desconhecido da classe política do Haiti, foi designado primeiro-ministro do país pelo presidente Jovenel Moïse, um anúncio realizado na quarta-feira à noite pela conta oficial no Twitter do chefe de Estado.

O anúncio encerrou mais de duas semanas de suspense.

A escolha do gastroenterologista, professor na Universidade Estatal de Porto Príncipe e membro da Associação Americana de Gastroenterologia, foi uma surpresa.

Lafontant é amigo do presidente Jovenel Moïse, que tomou posse no dia 7 de fevereiro.

O antecessor de Lafontant renunciou ao cargo menos de 48 horas após a posse de Moïse, com o objetivo de permitir uma transição rápida do Poder Executivo, mas o presidente haitiano esperou mais de duas semanas para oficializar o anúncio do novo primeiro-ministro.

Lafontant deve ter muito trabalho para formar seu governo e conseguir a aprovação de suas orientações de política geral com os parlamentares.

A etapa, que muitos consideram uma formalidade porque o presidente Moïse tem maioria no Parlamento, pode ser difícil para Lafontant, que fará sua estreia no cenário político.

* AFP