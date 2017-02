McCutchen jogará no campo direito do Pirates nesta temporada da MLB 

Beisebol 09/02/2017 | 12h25 Atualizada em

Foto: MLB / Divulgação

O jogador de campo externo do Pittsburgh Pirates Andrew McCutchen será movido do centerfield para o rightftfield nesta temporada da Major League Baseball (MLB). O anúncio foi feito no último final de semana. Com a mudança, Starling Marte será o titular do Pirates no campo central, enquanto Gregory Polanco assumirá o campo esquerdo da equipe.

Jogando no campo central, McCutchen ganhou a luva de ouro, dada para o melhor jogador de cada posição, em 2012. Em sua conta oficial no Twitter, McCutchen publicou foto de Roberto Clemente, jogador que se consagrou na nova posição que será desempenhada pelo atleta do Pirates neste ano.



No ano passado, McCutchen conseguiu 153 rebatidas válidas, 24 home runs, seis bases roubadas e média de 25,6% no bastão em 153 partidas. Neste ano, o atleta jogará sua nona temporada na MLB. Desde sua estreia na liga, McCutchen jogou somente pelo Pirates.