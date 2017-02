Mauro Ovelha é demitido e Pingo é o novo treinador do Brusque

Mudança 06/02/2017 | 13h41

Após três rodadas do Campeonato Catarinense de 2017, o Brusque é o primeiro time do Vale do Itajaí a fazer uma mudança na comissão técnica. Sai o treinador Mauro Ovelha e entra Pingo.



No comando do Brusque desde 2015, na campanha que sagrou o time campeão da segunda divisão do Campeonato Catarinense e garantiu o acesso à elite, Mauro Ovelha deixou o cargo nesta segunda-feira. O treinador foi afastado pela diretoria do Bruscão após duas derrotas seguidas: uma goleada de 4 a 0 para o Criciúma dentro de casa e um revés no clássico contra o Metropolitano neste domingo.



Em nota, a diretoria agradeceu "o excelente trabalho realizado pelo treinador em quase dois anos à frente do comando do clube".



Luís Roberto Magalhães, o Pingo, é quem chega para o lugar de Ovelha. Aos 48 anos, o treinador já comandou o Brusque em 2014, quando teve um histórico de quatro vitórias, três empates e três derrotas. Pingo traz para o clube apenas seu auxiliar técnico Bandock, o restante da comissão foi mantida.



O novo treinador do Bruscão já está na cidade e deve ter nesta segunda-feira à tarde o primeiro contato com o elenco.