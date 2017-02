Marquinhos e as cobranças de pênaltis no Avaí

No meio 14/02/2017 | 07h25 Atualizada em

Desde os 4 minutos do segundo tempo do empate sem gols entre Joinville e Avaí, no domingo, que as redes sociais não falam de outra coisa: o pênalti perdido por Marquinhos. E a massa azurra fala justamente, em sua maioria, para defender o jogador, que converteu oito das nove cobranças que fez – um aproveitamento de 88,8% de 2014 pra cá.

Alguns torcedores mais críticos falam que o jeito do Galego cobrar, sempre no meio do gol, é errado. Porém, os números e o próprio jogador mostram o contrário.

– Bati como sempre bati, às vezes entra, a maioria delas entra. Não posso mudar, em time que está ganhando não dá para se mexer. Parabéns para o goleiro deles. Bom, claro que quando você tem um pênalti perdido, você sai chateado. Mas vamos levantar a cabeça – disse Marquinhos após a partida.

Se é certo ou não, a bola estava entrando. O gol do acesso saiu assim e apenas uma vez, desde 19 de maio de 2014, quando bateu forte rasteiro contra o Atlético-Ib, Marquinhos arriscou chutar no canto. Foi no dia 22 de novembro de 2014, quando marcou o gol da vitória por 1 a 0 em cima do Santa Cruz, no Arruda. O Galego bateu no canto esquerdo (direito do goleiro), com força e rasteiro. Caixa. Uma semana depois, na Ressacada, encheu o pé para bater no meio do gol e marcar o gol do acesso à Série A em 2015 (com toda aquela combinação maluca de resultados ajudando, é claro).

Na imagem acima, veja por onde as cobranças do Marquinhos passaram nestas últimas nove cobranças de pênalti. Uma coisa é certa: os goleiros demoraram para manjar o "padrão Marquinhos de penalidade".

Leia também:



Boa fase do time vira desafio para atletas que buscam espaço no Avaí

Betão renova com o Avaí até 2018

Avaí faz o seu melhor início do Catarinense desde 1999

Veja mais notícias sobre o Avaí

Acesse a tabela do Campeonato Catarinense



Clique na imagem abaixo e confira o especial do Catarinense

Foto: Leonardo Gomes / Agência RBS