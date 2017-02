Marisa Letícia piora e volta ao coma induzido

Na UTI 02/02/2017 | 00h15 Atualizada em

O estado de saúde da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva piorou ao longo desta quarta-feira.

Segundo médicos que a atendem, "as últimas duas horas foram dramáticas" e o quadro é "gravíssimo". As informações são do Estado de S. Paulo.

De acordo com os médicos, o cérebro de Marisa apresenta inchaço. Ao longo do dia ela teve diversas ocorrências de vasoespasmos, quando a artéria se fecha e impede o fluxo de sangue na região. De acordo com reportagem da GloboNews, a ex-primeira-dama foi submetida a um exame que apontou que o fluxo sanguíneo no cérebro é minimo.



Na terça-feira, 31, os médicos haviam cortado os sedativos que deixavam a ex-primeira-dama em estado de coma induzido.Mas, diante da piora do estado de saúde de Marisa a equipe do hospital Sírio-Libanês decidiu coloca-la novamente em coma induzido.

Desde o início da tarde, Marisa passou a sofrer aniscoria, quando as pupilas se dilatam, sintoma de falta de sangue no cérebro.

Marisa Letícia, de 66 anos, está internada no Sírio-Libanês desde terça-feira, 24 de janeiro, depois de sofrer um Acidente Vascular Cerebral.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está no hospital ao lado de Marisa.