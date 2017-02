Marisa Letícia passa por exames para avaliar morte cerebral

Boletim médico 03/02/2017 | 10h29 Atualizada em

A ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva deve passar, nesta sexta-feira, por um protocolo de avaliação de morte cerebral. O procedimento pode se estender ao longo de todo o dia.

A informação foi publicada na página oficial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Facebook. O texto explica que o primeiro exame deve ser realizado ao meio-dia, e o segundo, ao menos seis horas depois para comprovar a perda definitiva e irreversível das funções cerebrais. Somente após a conclusão do protocolo, os procedimentos de doação de órgãos, autorizados na quinta-feira pela família, podem ocorrer.

Lula ainda agradeceu pelo "carinho dos que querem prestar suas últimas homenagens a nossa querida dona Marisa Letícia".

Na quinta-feira, o Hospital Sírio-Libanês, onde a ex-primeira-dama está internada desde 24 de janeiro, quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), divulgou um boletim informando que exame identificou ausência de fluxo cerebral. Horas antes, o médico da família havia informado que o quadro de saúde da paciente era "irreversível".