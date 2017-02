Marisa Letícia não tem fluxo cerebral e Lula autoriza doação de órgãos

Ex-primeira-dama 02/02/2017 | 10h41 Atualizada em

A família do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou, na manhã desta quinta-feira, os procedimentos preparativos para a doação de órgãos de sua mulher, Marisa Letícia. A informação foi publicada na página do petista no Facebook. No texto, Lula também agradeceu as manifestações de solidariedade recebidas desde a internação da ex-primeira-dama.

Na manhã desta quinta-feira, o hospital divulgou um boletim informando que exame identificou ausência de fluxo cerebral na ex-primeira-dama. Depois da autorização da família, deram início aos procedimentos para a doação de órgãos.



"A paciente Marisa Letícia Lula da Silva permanece internada na UTI do Hospital Sírio-Libanês. Na manhã de hoje (quinta-feira), foi realizado Doppler transcraniano, sendo identificada ausência de fluxo cerebral. Diante do resultado, com autorização da família, foram iniciados procedimentos para doação de órgãos", diz o boletim médico.



O estado de saúde de Marisa Letícia havia piorado na quarta-feira, e o médico Roberto Kalil Filho havia informou que o quadro de saúde da ex-primeira-dama era irreversível. Ela está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde 24 de janeiro, quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Marisa Letícia tem 66 anos. Distante dos palanques, a ex-primeira-dama mostrou-se uma apoiadora da carreira política do marido desde a época em que ele ainda era líder sindical.

Ela participou ativamente do início das atividades do PT, ajudando a criar núcleos e estampar camisetas. Foi quem cortou e costurou a primeira bandeira do PT, na fundação da legenda, em 1980. Como primeira-dama, manteve uma postura discreta e nunca assumiu cargos no governo.