Marinha iraniana testa mísseis em manobras no Golfo

Teerã 27/02/2017 | 08h43

A Marinha iraniana testou com sucesso vários mísseis durante exercícios militares no Golfo, anunciaram as agências de notícias Fars e Tasnim.

"O último míssil de cruzeiro marítimo, chamado Nasir, foi testado durante as manobras da Marinha (chamadas) 'Velayat 95' nas águas do sul do país", afirmou o ministro iraniano da Defesa, Hosein Dehgan, citado pela agência Fars, que informou que o míssil atingiu o alvo com êxito.

Outro tipo de míssil, chamado Dehlaviyeh, guiado com laser, também foi testado com sucesso, de acordo com a Tasnim.

O alcance dos mísseis, de fabricação iraniana, não foi divulgado.

A Marinha iraniana começou no domingo grandes manobras militares no Golfo, no estreito de Ormuz, no mar de Omã e ao norte do Oceano Índico.

neg-stb/fp