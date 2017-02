Márcio Goiano é o novo técnico do Figueirense

Retorno 16/02/2017 | 09h14 Atualizada em

O Figueirense anunciou na manhã desta quinta-feira o retorno de Márcio Goiano ao comando técnico da equipe. Ele volta ao Alvinegro depois de três cinco anos. A última passagem dele pelo clube terminou em novembro de 2012.

Essa será a terceira passagem de Goiano como técnico do Figueira. A primeira foi em 2010 quando levou o time ao acesso para a Série A, sendo vice-campeão da segunda divisão. Após perder o título do primeiro turno do campeonato catarinense em 2011 para o Criciúma, o técnico foi demitido pelo então presidente Nestor Lodetti.

Em 2012, ele chegou em agosto para substituir Hélio dos Anjos na tentativa de livrar o clube do rebaixamento do Brasileirão, o que não ocorreu, porque o time ficou na última posição no campeonato. Além das passagens como técnico, Márcio Goiano jogou entre 2002 e 2004 pelo Figueira e no Avaí, em 2006, onde encerrou sua carreira.