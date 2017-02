Maduro promete terminar obras da Odebrecht na Venezuela

Caracas 05/02/2017 | 16h06

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se comprometeu neste domingo a terminar as obras iniciadas no país pela Odebrecht, muitas das quais, segundo a oposição, ficaram inacabadas antes mesmo do escândalo sobre o pagamento de propinas a funcionários estatais.

"Não é tecnologia espacial. Se me dizem que é um foguete o que temos que pôr ali, é difícil, (...) mas isso é ferro, cimento e trabalho, e isso nós venezuelanos sabemos fazer. Vamos terminar todas as obras que a Odebrecht tinha no país", disse Maduro em seu programa de televisão dominical.

O Parlamento venezuelano, de maioria opositora, aprovou na última quarta-feira a abertura de uma investigação sobre o suposto pagamento de subornos a funcionários do Estado por parte da construtora brasileira. O acordo foi votado na ausência dos parlamentares chavistas.

