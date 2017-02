Luxemburgo anuncia ações legais por 'dieselgate'

Luxemburgo 06/02/2017 | 16h35

O governo de Luxemburgo anunciou nesta segunda-feira que realizará ações legais contra os responsáveis pela adulteração de motores a diesel dos carros Volkswagen, que as autoridades do país haviam homologado de acordo com a regulamentação.

"Luxemburgo se declara vítima de atos criminosos que o levaram a estabelecer certificados de homologação que não teria emitido se os testes não fossem manipulados", disse o ministro de Desenvolvimento Sustentável luxemburguês em uma coletiva de imprensa.

A denúncia, tramitada nesta segunda-feira pelo governo, não é dirigida a ninguém em particular porque "não sabemos quem fez o que", acrescentou o ministro.

O chamado "Dieselgate" revelou a existência de um programa de software instalado nos motores diesel de milhões de veículos das marcas Volkswagen, Audi, Seat e Skoda que permitia manipular os resultados dos testes de gases poluentes.

O grupo Volkswagen reconheceu que o programa foi instalado em 11 milhões de veículos no mundo, entre eles 8,5 milhões na Europa.

* AFP