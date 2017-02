Luis Suárez completa 10 anos na seleção uruguaia 

Uma década com o matador 08/02/2017 | 12h59 Atualizada em

No dia 7 de fevereiro de 2007, na cidade de Cucuta, em uma partida da seleção uruguaia, entrava em campo pela primeira vez um de seus maiores ídolos da história recente, Luis Suárez. Dez anos e 90 jogos depois, é quase inimaginável pensar na ausência do jogador antes de uma partida da Celeste.

Entretanto, a trajetória do ídolo antes da primeira convocação não foi fácil, isso porque, quando tinha apenas 15 anos, mesmo jogando nas categorias de base do Nacional, um dos clubes com mais tradição do Uruguai, Suárez também cuidava de carros e varria as ruas de Montevidéu em busca de algum trocado para ajudar a mãe a sustentar os seus seis irmãos.

No mesmo período, as adversidades fizeram com que o jovem se tornasse alcoólatra, isso até uma garota chamada Sofía Balbi cruzar o seu caminho.



Suárez se apaixonou pela menina que vinha de uma família com melhores condições. Ao lado de Sofía, o garoto foi melhorando e recuperando a motivação graças ao incentivo do seu grande amor, que convenceu o jogador a não deixar os estudos e nem a desanimar com o futebol.

A vida de Suárez sempre foi um grande desafio, e logo veio uma péssima notícia. Um ano depois, Sofía teve que se mudar com a família para Barcelona. Esse acontecimento fez com que o jogador abandonasse a carreira. Ao retomar o contato com seu grande amor, aos 16 anos, Suárez prometeu à namorada que se tornaria um grande jogador para poder viver na Europa e se reaproximar dela.

Com seu talento e faro de gols, bastou uma temporada no time profissional do Nacional para conseguir a sua transferência para a Europa. Jogando no Groningen da Holanda, o jogador viajou até a Espanha para pedir aos pais de Sofía a mão em casamento. Com a permissão concedida e novamente reabilitado, os gols do atacante não pararam de sair, o que chamou a atenção do Ajax. A contratação veio na temporada seguinte.

Ainda em 2007, foi convocado pela primeira vez para defender a seleção de seu país e deixou uma bela história escrita.

Desde a sua estreia contra a Colômbia, em Cucuta, Luis Suárez tem um total de 90 jogos com a camisa da celeste e acumula 7.352 minutos dentro de campo.

Desses 90 jogos, ele venceu 43, empatou 29 e perdeu 18.