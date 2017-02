Líder da quadrilha que trocou tiros com a Deic em São João Batista conseguiu fugir

Procurado 14/02/2017 | 15h54 Atualizada em

O líder da quadrilha em que três integrantes morreram no confronto com a Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic), em São João Batista, na madrugada de sábado, conseguiu fugir durante a troca de tiros. Ele é um dos procurados do resto do grupo que continua sendo investigado. Policiais da Deic disseram na manhã desta terça-feira em Florianópolis que o criminoso é do Rio Grande do Sul e já foi identificado. Ao menos quatro ladrões escaparam em meio ao confronto com a Deic, segundo informou o delegado da Deic, Raphael Werling.

Além dos três que morreram, um foi baleado e está no hospital. Depois, de dia, outros três foram presos. Alguns dos assaltantes são da Região Metropolitana de Porto Alegre. A Deic catarinense afirma que são perigosos e possuem antecedentes criminais. Policiais civis do Rio Grande do Sul ajudarão nas investigações para encontrar os fugitivos, que não tiveram os nomes divulgados.

Morreram no confronto em frente ao Banco do Brasil de São João Batista os assaltantes Lúcio Mauro Lau, Anderson da Silva Santos e Marcelo de Oliveira Flores da Silva. Os três são do Rio Grande do Sul.

O assaltante baleado no local e que está hospitalizado, segundo a Deic, é Jaider Torão Ferreira Júnior, também do RS. Entre os crimes listados pela polícia dos antecedentes do bando estão latrocínio (roubo seguido de morte), homicídio, roubo, lesão corporal, tráfico de drogas, corrupção de menores, associação criminosa, explosão e adulteração.

Ao menos seis ataques em Santa Catarina e Rio Grande do Sul podem ter sido cometidos desde 2016 pela quadrilha.

Armamento pesado

Dez armas, entre fuzis e metralhadoras, pistolas e farta munição foram apreendidos no sábado. Parte do armamento estava num Citroën C4 abandonado em Sombrio, Sul do Estado, possivelmente em que estava o líder dos assaltantes. Na entrevista dada pela Deic foram apresentados ainda coletes, rádios, celulares, bananas de dinamite, carregadores, miguelitos (pregos retorcidos para furar pneus) e uma jaqueta da Polícia Civil gaúcha que estavam com os criminosos.



