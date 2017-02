Lagarde: FMI 'muito mais otimista' sobre solução para dívida grega

Berlim 22/02/2017 | 16h53

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, mostrou-se otimista nesta quarta-feira sobre uma reestruturação da dívida grega e considerou desnecessária a redução de seu montante.

O FMI está "muito mais otimista" em resolver o problema da reestruturação, há tempos o pomo da discórdia entre o Fundo e os credores europeus da Grécia, acrescentou Lagarde, em declarações à emissora alemã ARD.

No curto prazo, "estamos muito mais confiantes" em alcançar uma solução sobre o desbloqueio de novos empréstimos para a Grécia por parte da zona do euro e do FMI, após semanas de desavenças sobre o tema, acrescentou a diretora-gerente do Fundo.

Lagarde saudou "os avanços" feitos por Atenas sobre as reformas da economia grega para satisfazer as exigências impostas por seus credores.

Quanto à reforma das aposentadorias e do sistema fiscal na Grécia, parece que as coisas começam a se acomodar, avaliou.

No entanto, estas reformas são apenas uma parte do esforço que precisa ser feito. A outra parte caberá aos credores e implica uma flexibilização das condições de reembolso da dívida grega.

Por reestruturação, Lagarde disse entender "uma ampliação significativa" dos prazos de vencimento da dívida e "um corte significativo das taxas de juros" destes empréstimos.

