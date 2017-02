Ladrões bloqueiam rodovia com árvores para atacar banco em SC

MEIO-OESTE 01/02/2017 | 16h41 Atualizada em

Assaltantes derrubaram duas árvores, entre elas um pinheiro, para bloquear a rodovia SC-452 e dificultar a chegada de reforço policial durante um ataque ao Banco do Brasil de Monte Carlo, no Meio-Oeste de Santa Catarina, na madrugada desta quarta-feira.

De acordo com as polícias Civil e Militar, a suspeita é que entre oito a dez homens tenham agido por volta das 3h. Antes de chegar na agência, os ladrões trancaram a passagem de veículos com árvores na SC-452, que liga Monte Carlo a Fraiburgo, cidade que costuma enviar reforço da Polícia Militar em crimes graves.

Os criminosos ainda renderam o motorista de um ônibus que transportava trabalhadores de uma empresa da região, na avenida principal de Monte Carlo, e o atravessaram na via. Os funcionários foram liberados enquanto os ladrões entraram no banco, arrombaram um caixa eletrônico com maçarico e levaram dinheiro. Antes da fuga, os assaltantes atiraram na frente da agência. Os tiros foram de pistola nove milímetros.

Para chegar a Monte Carlo, os PMs de Fraiburgo tiveram que cortar o pinheiro com a ajuda de bombeiros, que utilizaram motosserra. Em buscas pela manhã, policiais civis e militares localizaram um Citroen C3 sem placas abandonado na região. O carro, segundo a polícia, havia sido furtado em Joinville no final do ano passado. A suspeita dos policiais é que a quadrilha já tenha agido anteriormente praticando roubos em Monte Carlo.

Nos últimos anos, uma onda de ataques a bancos em cidadezinhas pequenas atinge o interior de Santa Catarina, onde há pouco efetivo das polícias Militar e Civil. As quadrilhas geralmente são do Paraná, mas contam com integrantes catarinenses.