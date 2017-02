Kuczynski anuncia visita de Trump ao Peru em 2018

Lima 24/02/2017 | 23h46

O presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, anunciou nesta sexta-feira (24) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitará o Peru em 2018 para participar da Cúpula das Américas.

Em sua conta no Twitter, o presidente peruano disse ter convidado Trump durante a reunião que tiveram na Casa Branca.

"Ele foi convidado a vir a Lima para a Cúpula das Américas no ano que vem. Será uma oportunidade para se reunir com todos os presidentes da América Latina e do Caribe, enfatizou várias vezes para mim, me perguntou: todos vêm? Sim, eu disse a ele, todos vêm", indicou Kuczynski, em um vídeo postado esta noite no Twitter.

Ele contou ainda que conversou com o presidente Trump sobre a possibilidade de ter um diálogo com o setor privado da América Latina durante a cúpula. "Ideia que teve boa acolhida", afirmou.

O presidente peruano divulgou nas redes sociais o vídeo, no qual faz um resumo de seu encontro com Donald Trump, que o recebeu pela primeira vez na Casa Branca.

"Tivemos uma conversa muito cordial com o presidente Trump. Compartilhamos ideias sobre a necessidade de lutar contra a corrupção e sobre o apoio à democracia em todos os países. Esse foi o tema central da conversa", relatou.

Nesta sexta, Kuczynski se tornou o primeiro presidente latino-americano a se reunir com Donald Trump. Durante o encontro na Casa Branca, também conversaram sobre crescimento econômico e sobre a situação migratória dos peruanos nesse país.

