Katy Perry organiza caça ao tesouro para lançar nova canção

Nova York 08/02/2017 | 21h00

A cantora Katy Perry organizou nesta quarta-feira (8) uma caça ao tesouro em mais de 20 cidades do mundo para que seus fãs descubram sua nova canção, em uma ação de marketing antes do lançamento oficial, na sexta-feira (10).

Personalidade mais popular do Twitter, com 95,7 milhões de seguidores, a californiana postou várias mensagens em forma de pistas na rede social, antes de publicar um mapa mostrando globos espelhados em 26 cidades do mundo, principalmente na América do Norte e na Europa ocidental.

Perry então convidou seus fãs a se aproximarem dos lugares indicados no mapa e conectarem seus fones aos globos espelhados para ouvir a nova música, "Chained to the Rhythm" (acorrentada ao ritmo), que rapidamente se tornou um "trending topic" no Twitter.

Fãs de Perry que foram a esses lugares depois contaram a experiência nas redes sociais.

A cantora, de 32 anos, também divulgou na Internet um trecho de sua nova canção, com uma batida retrô que combina os gêneros disco e reggae, e indicou que seria lançada nesta sexta.

Os globos de discoteca foram colocados, por exemplo, diante do famoso cabaré Moulin Rouge, em Paris, e dentro do Parque McCarren, um reduto "hipster" de Nova York.

A estrela - que recentemente apareceu nas redes sociais com os cabelos tingidos de loiro - se apresentará no domingo na cerimônia dos Grammy Awards, os prêmios da indústria musical americana.

sct/tu/bdx/nk/cd/db/tt