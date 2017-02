Juiz auxiliar e braço direito de Teori na Lava-Jato pede desligamento do STF

O "arquivo" da operação 01/02/2017 | 03h03 Atualizada em

Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), aceitou o pedido de desligamento do juiz Márcio Schiefler Fontes, auxiliar do ministro Teori Zavascki. Segundo informações do portal G1, a ministra acatou a solicitação nas primeiras horas desta quarta-feira.



Ainda de acordo com o site, Fontes pediu para deixar suas funções após os juízes auxiliares do gabinete de Teori concluíram, na última sexta-feira, as audiências em que ouviram os 77 executivos e ex-executivos da empreiteira Odebrecht.



Márcio Schiefler Fontes era o braço direito do ministro Teori Zavascki, que era relator da Operação Lava-Jato e morreu em acidente aéreo no último dia 19 em Paraty.



Fontes deverá retornar a Santa Catarina. O juiz é considerado o "arquivo" da operação no gabinete de Teori pois acompanhou todo o caso ao lado do ministro desde 2014.



*ZERO HORA