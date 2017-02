Jovenel Moïse toma posse como presidente do Haiti após um ano e meio de crise

Porto Príncipe 07/02/2017 | 11h25

Após uma crise eleitoral que paralisou a vida política do país por um ano e meio, Jovenel Moïse será investido presidente do Haiti nesta terça-feira em Port-au-Prince.

O empresário de 48 anos assina o início de sua carreira política, chegando ao mais alto cargo no país mais pobre do Caribe.

Jovenel Moïse entrou para a política em 2015 impulsionado por Michel Martelly, eleito presidente em 2011. Martelly queria fazer deste produtor de bananas, apelidado de "Homem Banana" durante a campanha, o seu sucessor.

O presidente em fim de mandato, uma estrela do carnaval que diverte multidões abusando de uma linguagem grosseira, contrasta com o seu sucessor de personalidade sóbra e desconhecido do público.

Jovenel Moïse venceu o primeiro turno da eleição presidencial em outubro de 2015. Mas por causa dos protestos e fraudes, a votação foi cancelada.

O empresário, que pretende relançar, pela agricultura, a economia haitiana, finalmente foi confirmado presidente em novembro de 2016, quando a votação foi remarcada após a passagem do furacão Matthew.

No final do mandato de Michel Martelly, em 7 de fevereiro de 2016, por falta de sucessor eleito em tempo, o Parlamento escolheu Jocelerme Privert, então presidente do Senado, para ocupar o cargo interino.

Nesta terça-feira, Privert entregará a faixa presidencial ao presidente da Assembleia Nacional, que irá, em seguida, passá-la a Jovenel Moïse.

Com um ano de atraso, a primeira República negra da história, marcada por uma tradição de instabilidade política, retornará à ordem constitucional tendo um presidente eleito por sufrágio universal.

- Vitória contestada -

Mais de 2.000 pessoas foram convidadas para a posse do 58ª chefe de Estado haitiano. As cerimônias vão acontecer no palácio presidencial destruído durante o terrível terremoto de janeiro de 2010.

O rigor tem sido a palavra de ordem para a organização das cerimônias, de acordo com a equipe do presidente eleito, enquanto o Haiti está em plena crise econômica. O país tem mais de 2 bilhões de dólares em dívida e o crescimento não deve exceder 1% em 2017.

De acordo com o porta-voz da equipe de transição, o custo da posse se aproxima a um milhão de dólares, quando as posses de René Préval e Michel Martelly custaram mais de 4 e 2 milhões respectivamente.

Nenhum ex-chefe de Estado haitiano confirmou presença. Jovenel também disse ter convidado os outros 53 candidatos na eleição presidencial como um sinal de sua disposição para apaziguar o clima político.

Mas o ambiente político continua conflituoso, porque sua vitória no primeiro turno continua a ser contestada.

