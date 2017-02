Jovem suspeita de vender cocaína para caminhoneiros na BR-101 é presa pela Deic em Tijucas

Tráfico de drogas 01/02/2017 | 10h37 Atualizada em

Material apreendido com a dupla detida

Material apreendido com a dupla detida Foto: Denarc/Deic / Divulgação

Um ação conjunto da Delegacia de Narcóticos (Denarc) da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) com a Polícia Civil de Tijucas prendeu uma jovem de 26 anos moradora da cidade suspeita de vender cocaína a caminhoneiros na BR-101. Simone Claudia de Melo foi detida junto com Alexandro Welter, 22, que segundo os investigadores trabalhava para a moça.

As equipes monitoravam a dupla há três meses e descobriram que Simone vendia entorpecentes para o caminhoneiros através de um serviço de tele-entrega. Segundo o delegado da Denarc, Pedro Henrique Mendes, a moça fazia em média de cinco entregas por dia depois de contatos telefônicos. O marido dela foi preso em 2015 também por tráfico de drogas. Na época, ele estava com 100 papelotes de cocaína.

Em casa, a suspeita escondia as drogas em uma caixinha de madeira. Mendes diz que o material chamou atenção por ter um compartimento de segurança para melhor esconder os produtos. Com ele foram apreendidos 150 gramas de cocaína e dinheiro.

Já com Welter, segundo o delegado, havia 133 comprimidos de ecstasy. O rapaz, explica Mendes, era o responsável por vender as drogas sintéticas em festas da região em apoio a Simone.

— Ela é conhecida em roda região de Itapema, Tijucas, São João Batista. Entregava as drogas nas mãos dos caminhoneiros e ia com o próprio carro para fazer as entregas — explica o delegado.



Em depoimentos, tanto Simone quanto Welter ficaram em silêncio. Ambos apresentaram advogados.