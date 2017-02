Jovem estilista chinês sacode Nova York mesclando gêneros em desfile

Nova York 13/02/2017 | 18h08

Apesar de ter apenas 21 anos, o estilista chinês Calvin Luo ousou como um veterano, ao apresentar uma mistura de gêneros em seu desfile, em Nova York, para o qual convocou uma multidão, nesta segunda-feira, usando tecnologia LED controlada por aplicativo.

Roupas para homens e mulheres se fundiram em uma só: jaquetas cuidadosamente construídas e calças e tops de chiffon para "rapazes jovens, moças jovens que têm uma atitude muito forte", resumiu Luo à AFP nos bastidores de seu desfile.

Apagando as fronteiras entre masculino e feminino, Luo apresentou modelos homens na passarela com vestidos sobre calças, e mulheres com ternos masculinos. Também mostrou camisetas e suéteres com capuzes, e casacos de dois tons com corte perfeito.

"Realmente gosto muito do estilo unissex", explicou Luo, que lançou sua própria marca em 2014, depois de estudar Design de Moda por dois anos em Nova York, para onde se mudou após sair da China com 16 anos.

"Assexuado significa que não há fronteiras", disse. Foi um desfile em tons terrosos, preto, verde oliva e cinza com fortes pinceladas de azul e grená.

E para dissipar dúvidas da mensagem de sua coleção, palavras e frases como "assexuado", "não interessado em sexo" e "não tenho qualidades sexuais" foram estampadas em letras maiúsculas nas mangas, aderindo à tendência desta temporada de palavras escritas nas passarelas.

Para além do gênero, é uma roupa usável, com vestidos e cardigãs tecidos com linhas verticais, camisetas esportivas verde oliva, xadrez no estilo tweed, argolas gigantes e botas enfeitadas.

Como no desfile de Alexander Wang, estrela da Semana de Moda de Nova York e outro fã do look andrógeno, os modelos de Luo usavam delineador bem marcado, em um estilo gótico.

O estilista também produziu uma mini coleção à parte em colaboração com a empresa chinesa de tecnologia Lenovo, usando PVC preto com luzes de LED incorporadas que formavam o nome da marca enquanto modelos caminhavam em uma passarela às escuras.

O designer explicou que um aplicativo de celular permite que quem vista a roupa escreva nela o que quiser, na mais recente demonstração da junção da moda com a tecnologia.

