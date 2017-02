John Mueller é finalista no Prêmio Profissionais da Música 2017

Premiação 23/02/2017 | 13h51

Após passar toda a quarta-feira na expectativa pela divulgação da lista de finalistas do Prêmio Profissionais da Música 2017, nesta quinta-feira o cantor e compositor John Mueller comemora a indicação na categoria Cantor. O blumenauense concorre com mais cinco músicos, de várias regiões do Brasil, mas afirma já se considerar um vencedor:

— Ser semifinalista já era uma grande honra, estar entre os finalistas é demais. Estar lá já está lindo demais porque vamos estar ao lado de muita gente boa, gente grande e de renome. Vai ser uma festa linda participar de um prêmio nacional, com certeza já sou vencedor, independente do resultado — celebra.

A cerimônia de entrega dos prêmios ocorre nos dias 28, 29 e 30 de abril, no Cota Mil Iate Clube, em Brasília, e conta com uma programação que inclui workshops, talkshows e duas noites dedicadas à premiação. John conta estar ansioso pela troca de experiências entre os artistas, principalmente ao lado do amigos catarinenses Ana Paula da Silva, de Joinville; e Música Orgânica, de Porto Belo; que também estão na final.

O troféu é entregue aos profissionais do ano de cada categoria, escolhidos por meio de votação, pelo site do evento ppm.art.br, pela combinação dos votos dos profissionais, previamente, cadastrados, pelo público, e por último; pelo corpo de jurados.