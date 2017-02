João Henrique e Caio Rangel estarão entre os titulares do Criciúma contra o Santo André

Copa do Brasil 15/02/2017 | 17h51 Atualizada em





Foto: Fernando Ribeiro / www.criciuma.com.br / Divulgação





Para a partida contra o Santo André, pela Copa do Brasil, o Criciúma terá duas modificações no time. Alex Maranhão dará lugar a João Henrique, e Caio Rangel assume a vaga de Pimentinha. As mudanças, segundo o técnico Deivid, são para dar ainda mais qualidade à jogada individual e força ofensiva ao time, que quer vencer para continuar na competição nacional.



— Desde o começo eu sempre disse que ia ser coerente, justo, e que todos iam ter oportunidade. Mais justo foi deixar cinco, seis jogos para o jogador mostrar qualidade, potencial, e quando não estivesse bem, ia dar espaço para outro. Isso não quer dizer que quem entrar vão ser titular, a oportunidade vai ser dada e depende do aproveitamento de cada um — comentou o treinador.



O restante do time segue o mesmo, e o esquema de jogo também. Por estar melhor colocado no ranking da CBF, um empate com ou sem gols da vantagem para o Criciúma, mas Deivid não quer mudar o estilo do time. Diante do Santo André, que vem motivado após uma vitória sobre o Corinthians no Paulistão, o Tigre vai partir para cima.



— Essa vantagem tem e não tem, pois você tem um jogo na casa do adversário teoricamente ele tem essa vantagem, de estar em frente à torcida, em casa, peso maior, mas já que é esse regulamento, tem que encarar como uma final. Não é porque temos a vantagem do empate que vamos colocar a bunda lá atrás, como diz no futebol, e esperar o adversário — comentou.



O Criciúma enfrenta o Santo André nesta quinta-feira, às 16h, no Estádio Bruno José Daniel, na região do ABC Paulista. Só um dos times avança para a próxima fase da Copa do Brasil.



