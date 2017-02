JEC desafia os 100% do Avaí no Campeonato Catarinense

Clássico no Norte 12/02/2017 | 07h15 Atualizada em

Depois de chegar à primeira vitória com o técnico Fabinho Santos, o Joinville ganha confiança para a sequência da competição. Conquistar um triunfo era o primeiro passo que o time do Norte do Estado precisava dar para começar a recuperar a confiança da torcida. E mais do que nunca o JEC vai precisar do apoio da massa tricolor neste domingo, às 17h, na Arena. Isso porque o adversário da rodada é o Avaí, o Leão indomável que está com 100% de aproveitamento nas quatro primeiras rodadas da competição.

Se chegar à quinta vitória consecutiva no Estadual, o título do turno pode ficar muito bem encaminhado para o time de Florianópolis, principalmente se Chapecoense e Criciúma voltarem a tropeçar, como aconteceu na última rodada. Aumentando ainda mais a vantagem, com apenas mais quatro jogos pela frente, pode ficar impossível alcançar o Avaí.

Já o Joinville entra em campo com a missão de se distanciar da zona do rebaixamento. Apesar da vitória no meio da semana sobre o Metrô, o JEC segue apenas um ponto à frente do Inter de Lages, que é o penúltimo colocado no momento.

Peso do clássico

Faz pouco menos de cinco meses que Joinville e Avaí se enfrentaram pela última vez. O encontro foi justamente no estádio joinvilense e terminou com a vitória dos visitantes, por 1 a 0, com gol de Romulo. Para se ter noção da importância de um jogo como esse para as duas equipes, é só ver os rumos que cada uma tomou após aquela partida. O Leão embalou de vez na disputa da Série B. Após aquele triunfo, que colocou a equipe no G-4 do Brasileirão, o time azurra não saiu mais da zona de acesso e confirmou a vaga na Série A. O Joinville, por outro lado, entrou em uma crise que se estendeu até o fim da competição. Após o jogo, a torcida arremessou rojões em campo, o que acabou rendendo punição para o Tricolor na última rodada da Série B, em que o JEC recebeu o Vila Nova com os portões fechados. Até agora, os laços com a torcida ainda não se ataram.

Destaque tricolor

Chega a ser estranho usar o termo ¿aposta¿ para um jogador que começou a se destacar no Joinville ainda em 2009. Mas ainda é a melhor definição para Aldair, que, aos 25 anos, ainda luta para mostrar à torcida tricolor que ela pode confiar nele. Estrela com a camisa do JEC o jogador já mostrou que tem. Em 2011, ele marcou o gol de número 3.000 da história do clube. Neste ano, marcou o de número 3.500. E é inegável a sua importância para os números ofensivos do Joinville. Ele teve participações nos três gols do time no Catarinense: uma assistência e um gol no empate com o Barroso, e o tento da vitória diante do Metropolitano.

Carrasco azurra

O Avaí não vai poder contar com o atacante Denilson, destaque do time neste início de Campeonato Catarinense com quatro gols, mas terá outro atleta em campo que anda motivado. Autor de dois gols na boa vitória sobre a Chapecoense na quarta-feira, Romulo (foto) está com a confiança nas alturas para enfrentar o Joinville. O adversário, aliás, traz boas recordações para o jogador do Avaí, que fez o gol da vitória sobre o JEC, na Arena, na Série B do ano passado. Em 2016, Romulo foi o artilheiro da equipe no ano, e agora que reaprendeu o caminho do gol, é uma peça importante para o Leão.

Com o time em alta e motivado na competição, o técnico Claudinei Oliveira não deve inventar grandes alterações na forma de jogar do Avaí. Com a ausência de Denilson, que fraturou um dedo da mão esquerda, o atacante Júnior Dutra deve ser alçado ao posto de titular. O jogador já vinha entrando constantemente na equipe e fez um gol na vitória sobre o Tubarão, por 2 a 0, na terceira rodada do Campeonato Catarinense.

Ficha técnica

Joinville

Jhonatan; Gustavo (Jeferson), Henrique Mattos, Max e Fernandinho; Roberto, Lúcio Flávio, Alex Ruan; Aldair, Ciro e Fabinho Alves.

Técnico: Fabinho Santos

Avaí

Kozlinski; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Judson, Luan, Marquinhos, Diego Jardel e Júnior Dutra; Romulo. Técnico: Claudinei Oliveira

Arbitragem: Sandro Meira Ricci, auxiliado por Nadine Cama Bastos e Helton Nunes.

Local: Arena Joinville

