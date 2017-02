Jason Mraz canta sucessos da carreira no próximo domingo, no show do verão de Floripa

Internacional 03/02/2017 | 15h50 Atualizada em

Músico encerra turnê pelo Brasil no dia 5

Músico encerra turnê pelo Brasil no dia 5 Foto: Jasonmraz.com / Divulgação

Desde que começou a tocar, há mais de 15 anos, em bares e cafés de San Diego (EUA), Jason Mraz já cantava mensagens de positividade na levada pop-soul-reggae-folk. De lá para cá, o músico de 39 anos seguiu celebrando o amor numa trajetória que lhe rendeu dois Grammys entre seis indicações e milhares e milhares de fãs ao redor do mundo. É essa trajetória que ele revisita no show deste domingo, em Florianópolis, no P12. Os últimos ingressos estão à venda a partir de R$ 500.



O cantor, compositor, fotógrafo, cineasta, ativista social e agora fazendeiro encerra na Capital uma breve turnê pelo Brasil que começou em São Paulo, dia 26 de janeiro, e passou por outras três cidades. O repertório reúne pelo menos 20 canções de diferentes fases, incluindo músicas do último disco, Yes, um álbum acústico escrito e gravado com suas amigas da banda de folk-rock Raining Jane, de Los Angeles.

I'm Yours, que o catapultou ao sucesso, Lucky,93 Million Miles e I Won't Give Up também estão no setlist.

Duas semanas antes do show em Florianópolis, a reportagem do Diário Catarinense enviou 11 perguntas por e-mail para o músico, mas até a tarde de sexta (3), as questões não haviam sido respondidas.

Cantor e a inseparável banda Raining Jane Foto: Jasonmraz.com / Divulgação

De músico a fazendeiro

Além de compositor de hits e de músicas de novela, Jason Mraz é um ativista social e, pasmem, fazendeiro. Adepto da alimentação natural, ele transformou as terras que havia comprado em 2004 em fazenda de avocado, uma espécie de abacate. Também cultiva outros orgânicos, como manga e maracujá.

Convites para show em Florianópolis começaram a ser vendidos em dezembro

Os convites começaram a ser vendidos no dia 5 de dezembro, quando o cantor americano anunciou as datas em sua página no Facebook. A turnê começou por São Paulo (26/1); depois Belo Horizonte(28); Curitiba (1º/2); Atlântida, no festival Planeta Atlântida; e termina neste domingo (5) em Florianópolis.

A última vez que ele esteve no Brasil foi em 2015, quando fez shows apenas em São Paulo e no Rio de Janeiro.

AGENDE-SE

O quê: show de Jason Mraz

Quando: domingo (5), a partir das 12h (abertura do parador). Show previsto para às 19h

Onde: P12 (Servidão José Cardoso de Oliveira, s/nº, Jurerê, Florianópolis)

Quanto: R$ 500 / R$ 250 (meia) - 10º lote. Sócio do Clube do Assinante e acompanhante têm desconto de 50% na compra antecipada na loja Ingresso Rápido (Beiramar Shopping - Rua Bocaiuva, 2.468, Centro). Valores sujeitos a alteração

Informações: (48) 3284-8156

Leia também

Última chance: restam apenas 5% de ingressos para show de Jason Mraz

Carnaval de rua perde força e shows de funk e música eletrônica viram polêmica