Já ouviu falar em boia-cross? Conheça esse passeio diferente que será realizado no Vale do Itajaí

Aventura 17/02/2017 | 15h27 Atualizada em

Guabiruba, no Vale do Itajaí, vai receber o primeiro evento de boia-cross neste domingo, 19. A atividade é organizada pela Associação de Ecoturismo, Preservação e Aventura do Vale do Itajaí (Assepavi), que realiza passeios voltados para o ecoturismo na região. As inscrições estão encerradas, mas novos eventos devem ser organizados.

A prática de descer corredeiras em grandes boias redondas é uma atividade de ecoturismo popular em Bonito, no Mato Grosso do Sul e em Brotas e Iporanga, São Paulo. A aventura inclui brincadeiras no rio e é acompanhada por guias, que garantem a segurança dos participantes.



— Nossa inspiração foram as descidas de caiaque que são praticadas em rios, mas buscamos uma versão mais acessível e que protege mais. Como é o primeiro evento e trabalhamos de forma voluntária, limitamos as inscrições para 10 pessoas e as vagas esgotaram, mas se o resultado for positivo, pensamos em realizar novamente — explica Ivan Fisher, presidente da Assepavi.

As boias de câmara de pneu de caminhão são fornecidas pela organização, assim como capacetes e coletes salva-vidas, obrigatórios para a prática. Apenas maiores de 18 anos podem participar do passeio, que custa R$ 20 para quem não é membro da associação. Não é recomendado realizar a prática sem a companhia de um guia.

