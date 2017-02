Inter de Lages vence o Almirante Barroso por 2 a 0 pelo Catarinense

No Tio Vida 01/02/2017 | 22h25 Atualizada em

O Inter de Lages deu o seu cartão de boas-vindas ao Almirante Barroso no Campeonato Catarinense. Na noite desta quarta-feira, no Estádio Tio Vida, o Leão Baio venceu a equipe de Itajaí por 2 a 0, mostrando para os visitantes que a elite do Estadual não terá tão fácil quanto foi a Segunda Divisão.

Depois de ter feito uma boa atuação contra a Chapecoense no último fim de semana, apesar da derrota por 2 a 1, o Colorado entrou em campo disposto a não deixar escapar a oportunidade de somas os primeiros três pontos diante da torcida. Logo aos 10 minutos da primeira etapa, Parrudo fez boa jogada e o lateral-esquerdo Jefinho abriu o placar. Na segunda etapa, aos 40 minutos, Enercino ampliou a vantagem após outra jogada de Parrudo.

Com um empate e uma derrota em duas partidas, a situação do Barroso não está fácil. E o próximo compromisso na competição não será menos complicado: vai enfrentar a Chapecoense, no sábado, às 19h30min, na Arena Condá.

O Leão Baio também retorna a campo no sábado. Às 17h, visita o Figueirense no Estádio Orlando Scarpelli.

