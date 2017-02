Inter de Lages contrata volante Luan e zagueiro Leo Kanu para reforçar o time no returno do Catarinense

Leão Baio 27/02/2017 | 12h08 Atualizada em

O volante Luan e o zagueiro Leo Kanu são os novos reforços do Internacional de Lages, segundo informa o site oficial do clube.

Já houve a assinatura do contrato e o clube apenas aguarda publicação do nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para que os atletas fiquem à disposição do treinador Joel Cornelli.

Luan José Niedzielski, de 26 anos, construiu praticamente toda a sua carreira no Figueirense. Ele começou na base do clube da Capital, pelo qual foi campeão da Taça São Paulo de Futebol Júnior, em 2008. Como atua também como lateral direito, Luan dá mais uma opção a Joel Cornelli também nessa posição - Duda, titular durante a pré-temporada, lesionou-se, e Marcelinho agora é o único lateral direito de ofício do grupo.

Foto: Associação Ponte Preta / divulgação

Leonardo Medeiros da Silva, ou Leo Kanu, tem 29 anos e passagens por equipes como Ponte Preta, Náutico e Belenenses, de Portugal. Até sua chegada ao Inter, o zagueiro estava defendendo o Treze na disputa do Campeonato Paraibano. Com sua chegada, o técnico Joel Cornelli ganha uma opção extra para a defesa, desfalcada desde a lesão de Fernando Belém, que fraturou o rosto em um choque acidental com um adversário na partida contra o Criciúma, na quarta rodada.

O Inter também vai ter novidades no ataque. Os nomes dos reforços para o setor serão anunciados ainda nesta semana.