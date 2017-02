Instalação de sistema de incêndio atrasa e quatro escolas estaduais têm aulas adiadas em Itajaí

Educação 13/02/2017 | 10h08 Atualizada em

Quatro escolas estaduais de Itajaí tiveram as aulas adiadas porque a instalação do sistema de prevenção contra incêndios, exigida pelo Corpo de Bombeiros, não ficou pronta a tempo. São os colégios Henrique Midon, Pedro Paulo Pillippi, Maria Nilza Ferreira Evaristo e Ari Mascarenhas Passos.



Outras duas escolas, Francisco de Paula Seara e XV de Junho, terão vistoria dos Bombeiros nesta manhã, um pouquinho antes do início das aulas.



Ao todo 10 escolas estaduais estavam interditadas desde dezembro por falta de adequação ao sistema de segurança.



Governador em Itajaí



O governador Raimundo Colombo (PSD) inaugura hoje a nova escola de ensino médio Eufrida Cristino da Silva, no São Vicente, em Itajaí. O investimento foi de mais de R$ 8 milhões e as aulas começam no dia 20 de fevereiro.



Ainda em Itajaí, o governador inaugura a reforma e ampliação da escola Paulo Bauer, no bairro São João. Em Bombinhas, entrega a reforma e ampliação do colégio Maria Flor.