Inquérito apura segurança no estádio do Marcílio Dias

Esporte 17/02/2017 | 10h42 Atualizada em

A 13ª Promotoria de Justiça em Itajaí instaurou um inquérito para apurar as condições de segurança do estádio Doutor Hercílio Luz, do Clube Náutico Marcílio Dias. O inquérito diz respeito à renovação dos laudos de segurança e leva em conta uma série de ofícios encaminhados pelo 1º Batalhão da Polícia Militar no último ano.



A PM relatou problemas no espaço físico, estrutura comprometida na arquibancada, erros no controle de entrada e até troca de lugar das torcidas sem aviso prévio à polícia.



O Marcílio Dias, que está na segunda divisão do Campeonato Catarinense, só volta a jogar na metade do ano _ o que dará tempo ao clube para fazer as alterações necessárias.