Inicia a venda de ingressos para o jogo entre Brusque e Corinthians pela Copa do Brasil

Copa do Brasil 23/02/2017 | 14h48

Os torcedores que pretendem assistir ao histórico confronto entre Brusque e Corinthians dia 1º de março, no Estádio Augusto Bauer, pela segunda fase da Copa do Brasil, já podem comprar os seus ingressos. Os bilhetes começaram a ser vendidos na tarde desta quinta-feira na sede da Havan – principal patrocinadora do clube do Vale –, que fica na rodovia Antonio Heil, em Brusque.

As entradas custam: Geral e descoberta, R$ 100; Arquibancada coberta, R$ 150, e Cadeiras, R$ 200. Com o veto da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) à montagem de uma arquibancada metálica, a carga foi reduzida de 5 mil para 4 mil de ingressos no total.

Conforme informações extraoficiais, a carga de 10% referente à torcida visitante foi enviada a São Paulo, para a diretoria do Corinthians definir a comercialização. Os demais 3,6 mil bilhetes, por sua vez, estão à venda antecipada, incluindo as meias-entradas para menores de 18 anos, estudantes e pessoas com 60 anos ou mais.