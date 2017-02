Inflação desacelera em Florianópolis e índice fica em 0,52% em janeiro

Economia 07/02/2017 | 12h49 Atualizada em

O custo de vida em Florianópolis teve um aumento de 0,52% no mês de janeiro. O número representa uma diminuição de 0,69 ponto percentual na comparação com o primeiro mês de 2016, quando a inflação foi de 1,21%. Na comparação com dezembro, também houve queda, já que o índice havia sido de 0,57%. No acumulado dos últimos doze meses, a alta do preços é de 6,37%.

Os dados foram coletados nos 31 dias de janeiro e fazem parte do Índice de Custo de Vida na Capital, divulgado todos os meses pela Associação Comercial e Industrial de Florianópolis (ACIF), em parceria com o Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas (Esag) da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc).

Entre os grupos pesquisados, a Alimentação teve uma queda de preços média de 0,31%, puxada pelos Produtos Industrializados (-0,31%), de Elaboração Primária (-0,08%) e Hortifrutigranjeiros (-1,22%). Entre os produtos Não-Alimentares, houve uma pequena alta de 0,11%.

A maior disparada dos preços ocorreu entre as mensalidades escolares, que aumentaram 11,51%, e os serviços de transporte coletivo, com quase 12% de alta.

