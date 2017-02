Índia bate recorde ao colocar 104 satélites em órbita com apenas um foguete

Sriharikota 15/02/2017 | 04h59

A Índia colocou em órbita nesta quarta-feira o número recorde de 104 satélites com um único foguete, anunciou a agência espacial do país.

"A missão PSLV-C37/Cartosat-2 Series lançou com êxito os 104 satélites", afirmou a agência espacial indiana ISRO no Twitter, 30 minutos depois do foguete decolar do centro espacial de Sriharikota (sudeste) às 9H28 locais (1H58 de Brasília).

O recorde anterior pertencia à Rússia, que em junho de 2014 conseguiu colocar 39 satélites em órbita com apenas um voo.

O foguete transportava um satélite de observação da Terra de 714 quilos e 103 "nanosatélites", quase todos de países estrangeiros, com um peso conjunto de 664 quilos.

"Minhas mais sinceras felicitações às equipes da ISRO por este êxito", afirmou o diretor da agência espacial, Kiran Kumar.

O mercado de lançamento de satélites comerciais não para de crescer em um cenário no qual as empresas de telefonia e internet precisam cada vez mais desta ferramenta.

A Índia, cujo programa espacial é conhecido pela otimização de gastos, compete diretamente neste setor com empresas empresas especializadas como SpaceX ou Blue Origin.

* AFP