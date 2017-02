Incêndio na principal fábrica da Volvo na Suécia

Estocolmo 06/02/2017 | 14h55

Um incêndio foi declarado nesta segunda-feira na principal fábrica da Volvo em Gotemburgo, Suécia, mas o edifício foi evacuado e o fogo está sob controle, indicaram os bombeiros e a montadora nórdica.

"Não houve feridos. Todas as pessoas que estavam no prédio quando o incêndio começou foram evacuadas com segurança", declarou à AFP um porta-voz da empresa.

"O fogo foi contido em um único prédio. Está sob controle e os bombeiros estão apagando" as últimas chamas, acrescentou, explicando que a produção de automóveis na fábrica não foi afetada.

A imprensa local exibiu imagens da fumaça que saía do telhado da fábrica, localizada em Torslanda, um bairro do centro de Gotemburgo.

Serviços de resgate enviaram 40 bombeiros para o local.

