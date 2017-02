Berlim 06/02/2017 | 08h52

Um incêndio que teve início no domingo à noite em uma famosa sauna gay de Berlim deixou três mortos e um ferido grave, informaram nesta segunda-feira os serviços de emergência.

O incêndio, que ainda não teve as causas determinadas, aconteceu no clube Steam Works, uma sauna situada no bairro de Schönberg e muito conhecida pela comunidade gay.

As primeiras investigações no estabelecimento apontam para as dimensões do local, 2.000 m2, com passagens estreitas e portas trancadas.

* AFP