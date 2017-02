Ídolo do Chelsea, Frank Lampard anuncia aposentadoria aos 38 anos

Chuteiras penduradas 02/02/2017 | 11h17 Atualizada em

O meio-campista inglês Frank Lampard, de 38 anos, anunciou a aposentadoria após uma carreira de 21 anos, com passagens por West Ham, Swansea, Chelsea — onde atuou por 13 temporadas e tornou-se ídolo —, Manchester City e New York City F.C.

— Mesmo que eu tenha recebido várias propostas para continuar jogando, aos 38 anos eu sinto que é o momento de iniciar o próximo capítulo da minha vida — afirmou o agora ex-jogador, de acordo com a BBC.

Pelo Chelsea, clube que o levou ao estrelato, Lampard conquistou a Liga dos Campeões de 2012, quatro títulos da Liga, quatro Copas da Inglaterra e duas Copas da Liga Inglesa, entre outras honrarias. Conhecido pelos potentes e precisos chutes de média e longa distância, transformou-se no maior artilheiro da história do clube, com 211 gols marcados.



Pela Inglaterra, disputou as Copas do Mundo de 2006, 2010 e 2014, e as Eurocopas de 2004, 2008 e 2012. Foi uma das referências de uma geração talentosa, que contava com outros expoentes como Steven Gerrard, David Beckham, Michael Owen e Wayne Rooney — este mais jovem. Apesar da reunião de bons jogadores, a Inglaterra não conseguiu fazer boas campanhas em competições importantes neste período. Após o Mundial disputado no Brasil, anunciou que não defenderia mais a seleção.

Ao afirmar que não retornaria aos campos, Lampard agradeceu à Federação Inglesa por oportunizar estudos para que se qualificasse como treinador. A tendência é de que siga carreira como técnico.