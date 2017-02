Ibama apreende mais de 8 toneladas de pescado ilegal em Itajaí

Meio ambiente 03/02/2017 | 12h45 Atualizada em

A fiscalização do Ibama em Itajaí apreendeu mais de 8 toneladas de pescado ilegal _ inclusive 50 raias-chita, que estão na lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção.



Além disso, a embarcação estava com uma permissão de pesca irregular. Os animais foram capturados na modalidade de arrasto de fundo.

Foto: Divulgação / Ibama





O dono do barco recebeu duas multas. A primeira de R$ 169 mil, por operar com irregularidade, e a segunda de R$ 250 mil por capturar espécies ameaçadas de extinção.



Todo o pescado recolhido, avaliado em R$ 25 mil, foi doado ao Projeto Mesa Brasil, do Sesc, que faz a distribuição entre instituições cadastradas no Estado.